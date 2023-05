1 Der Grüne Clemens Schlink aus Winterbach ist Teil der Gruppe „Letzte Generation“ und nahm zuletzt an einer Blockade in München teil. Foto: Privat

Der 79-jährige Winterbacher Clemens Schlink nimmt an umstrittenen Straßenblockaden teil – zuletzt in München. Dort landet der Rentner, der sich auch bei den Grünen engagiert, in Polizeigewahrsam.









In München hat die Polizei vor wenigen Tagen mehrere Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ in Polizeigewahrsam genommen, nachdem sie in der Stadt Straßen blockiert hatten. Der Vorwurf: Verdacht der Nötigung und Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Bei einem der Aktivisten handelt es sich um Clemens Schlink, ein 79 Jahre alter Rentner und ehemaliger Berufschullehrer aus Weinstadt.