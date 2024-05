1 Werden SPD-Plakate besonders oft zerstört? Das würde in die Zeit passen, so die Landeszentrale für politische Bildung. Foto: dpa//Hendrik Schmidt

In Beilstein wird die Wahlhelfer-Arbeit eines ganzen Tages innerhalb einer Nacht komplett zerstört, auch in anderen Orten sprechen SPD-Wahlhelfer von gezielten Angriffen auf ihre Plakate. Die Grünen im Kreis sind ebenfalls sauer, ihre Plakate würden systematisch beschmiert und zerstört werden. Ob es die beiden Parteien, die in Berlin der „Ampel“_Regierung angehören, wirklich am häufigsten trifft, lässt sich nicht endgültig herausfinden. Interessant sind die Berichte dennoch: Laut Landeszentrale für politische Bildung sagen sie etwas über unsere Gesellschaft aus.