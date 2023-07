Grüne Oasen in Fellbach

9 Das Ensemble von Dein Theater/Wortkino aus Stuttgart gab „50 Jahr blondes Haar“ am Teehaus des Kulturgartens. Foto: Gottfried Stoppel

Der Kulturgarten im Hotel Bürkle Schmiden bietet eine besondere Atmosphäre. Das weinrote Teehaus inmitten alten Baumbestandes wird dabei zur Bühne. Jetzt gastierte das Ensemble von Dein Theater/Wortkino aus Stuttgart mit „50 Jahr blondes Haar“ .









Wer in den Garten geht, dessen Blick wird von den beiden mächtigen ineinander verwachsenen Birken angezogen, die mit Efeu bewachsen sind. Die großen Bäume spenden wertvollen Schatten und wirken wie ein eigenes Biotop. Sie stehen im Garten des Hotels Bürkle in Schmiden, der durch seinen alten Baumbestand besticht. Auch eine Linde gehört unter anderem dazu und ein Walnussbaum. „Wir brauchen die Bäume“, sagt Claudia Fichter, „sie schaffen ein angenehmes Klima.“ Im Schatten der Bäume fühle sich ein heißer Tag ganz anders an. Die grünen Riesen schaffen zudem eine besondere Atmosphäre, die auch die Besucher des Kulturgartens schätzen.