Mit grünen Schuldscheinen finanziert der Stuttgarter Autohersteller Porsche den Bau des Elektro-Sportwagens E-Taycan, der Ende des Jahres auf den Markt kommen wird. Dafür hat der Konzern mehr als eine Milliarde Euro eingesammelt – deutlich mehr als geplant.









Frankfurt - Der Stuttgarter Autobauer Porsche hat das bislang größte grüne Schuldscheindarlehen an den Markt gebracht. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wurde ein Darlehen über eine Milliarde Euro bei mehr als 100 institutionellen Investoren, darunter Banken, Pensionsfonds und Versicherungen platziert. Ursprünglich hatte Porsche ein Emissionsvolumen von 300 Millionen Euro für das grüne Papier geplant. Wegen hoher Nachfrage sei das Volumen dann aber auf eine Milliarde Euro angehoben worden. Porsche hat seinen grünen Schuldschein in Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren platziert und sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung angeboten. Die große Nachfrage führte dazu, dass das ursprüngliche Orderbuchvolumen erhöht wurde.