1 Ein Klimaaktivist wird in Stuttgart von der Straße getragen. Foto: Andreas Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Peter Denk aus Freiburg hat der Letzten Generation zu ihrer aktuellen Großaktion in Berlin eine Großspende zugesagt. Dabei will er den Verkehr eigentlich schneller machen.











Eigentlich, das stellt Peter Denk klar, halte er ja nichts davon, sich auf der Straße fest zu kleben. Schließlich arbeitet er selbst, wenn man so will, in der Mobilitätsbranche. Und da geht es ihm um schnelles Vorankommen. Dennoch hat der Unternehmer aus Freiburg entschieden sich an einer Spendenaktion der Letzten Generation zu beteiligen. Alles, was zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, an Spenden eingehe, werde er verdoppeln. Im Idealfall werde er aus 100 000 Euro dann 200 000 Euro machen, kündigte der Unternehmer an.