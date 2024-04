Volksbank will an neuem Platz neu bauen

1 So könnte ein begrünter und verkehrsberuhigter König-Wilhelm-Platz aussehen. Foto: Lebendige Ortsmitten für BW, 2024

Das Kreditinstitut möchte seine Filiale in Marbach am Neckar abreißen und an selber Stelle eine neue Zweigstelle samt 25 Wohnungen errichten lassen. Der König-Wilhelm-Platz direkt davor soll zum Aufenthaltsort mit viel Grün werden.











Die Zweigstelle der VR-Bank Ludwigsburg am König-Wilhelm-Platz in Marbach hat ungewollt fast etwas von einem Potemkinschen Dorf. Das Anfang der 1980er-Jahre errichtete Gebäude am Rande der Altstadt kommt mit einer Bürofläche von mehr als 2000 Quadratmetern zwar mächtig daher, steht aber in weiten Teilen leer. Für eine Nutzung der brach liegenden Arbeitszimmer besteht nach Einschätzung des Kreditinstituts auf absehbare Zeit auch keine Nachfrage. Deswegen macht die Bank nun mit ihren Plänen ernst, über die schon länger diskutiert wird: das Haus soll abgerissen und durch eine neue Filiale mit deutlich weniger Bürofläche ersetzt werden. Dafür werden in den drei Obergeschossen insgesamt 25 Eigentumswohnungen entstehen.