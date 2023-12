Großfahndung der Polizei in Stuttgart: Waffenalarm im Klinikum – Patient festgenommen

1 Beamte in Schutzausrüstung sichern den Haupteingang des Katharinenhospitals. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

In Zeiten latenter Bedrohungen in der Vorweihnachtszeit wurde die Stuttgarter Polizei am Freitag in höchste Alarmstimmung versetzt. Im Katharinenhospital war ein Patient mit Softairwaffe aufgetaucht. Der 26-Jährige wurde am Nachmittag gefasst.











Es ist nicht irgendein Scherzanruf, der die Polizei plötzlich in Alarmstimmung versetzt. Irgendwo im Katharinenhospital soll eine bewaffnete Person unterwegs sein, und diese Beobachtung wurde aus den Reihen des Klinikpersonals selbst gemeldet. Am Freitagvormittag wurde in der Stuttgarter Innenstadt Großalarm ausgelöst, mit zahlreichen Einsatzkräften, mit Beamten in Amokschutzkleidung, mit Polizeihubschrauber. Die Klinik wurde durchsucht, später großflächig in der Stadt gefahndet – doch der Unbekannte blieb zunächst verschwunden.