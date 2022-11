1 Philipp Hagebölling (links) und Manuel Ellwanger sind die Programmmacher der Expo 2022 Digital Lions auf der Landesmesse. Foto:

Von Start-ups lernen, sich mit Mut und neuen Ideen in harter Zeit gegenseitig anstecken – dies will am Donnerstag die Expo 2022 Digital Lions erreichen, die auf der Landesmesse zum Gipfeltreffen der Wirtschaftschefs, Gründer und Influencer wird. Es gibt noch Karten.















Manuel Ellwanger und Philipp Hagebölling, deren Firma so heißt, wie man sie oft nennt, nämlich Innovation Heroes, besitzen keine Glaskugel. Und doch wissen sie oft, in welche Richtung sich die digitale Welt weiterdreht. Zu den großen Trends in Baden-Württemberg und deutschlandweit, sagen die beiden, zählt „die Annäherung von Konzernen und junger Digitalwirtschaft“. Immer mehr Unternehmen der Old Economy profitierten davon, dass „Start-ups mit ihren Denk- und Arbeitsweisen, ihren unkonventionellen und überraschenden Methoden der Produktentwicklung und ihrer Agilität“ zu einem ernst zu nehmenden Wirtschaftsfaktor geworden seien.

„Unternehmen werden sich verändern müssen“

Ellwanger und Hagebölling sind Ideengeber und Organisatoren der Expo 2022 Digital Lions, die am Donnerstag auf der Landesmesse Stuttgart Unternehmer, Influencer, Start-ups, Investoren und Experten in lockerer Atmosphäre mit Talks und Vorträgen vernetzt. „Wir liefern einen spannenden Ausblick auf die Zukunft“, sagt Hagebölling. Zentrale Themen des Events seien Online-Marketing, Start-up-Kultur, Finanzen der Zukunft, künstliche im Alltag und vieles mehr. Manuel Ellwanger erklärt: „Unternehmen werden sich verändern müssen, wollen sie den Ansprüchen der Next Generation genügen.“ Ein wichtiger Bereich sei die Sinnsuche. „Die junge Generation zieht Unternehmen vor, die einen Wert für die Gesellschaft bedeuten“, beobachtet er.

Auf der Landesmesse werden (Einlass um 10 Uhr) Vordenker vorgestellt. Unter anderen dabei ist Saygin Yalcin, ein Social-Media-Star mit einer Bilderbuch-Story, Walter Gunz, der den Media-Markt gegründet hat und mit einer mutigen Werbekampagne von sich reden macht, aber auch Stars aus der TikTok- und Instagram-Welt, sogenannte Finfluencer, und viele mehr. Es gibt noch Karten unter https://digital-lions-expo.com/.

Erstmals vergeben 17 Tageszeitungen den Wirtschaftspreis Schwarzer Löwe

Ebenfalls auf der Landesmesse wird am Abend der Schwarze Löwe verliehen, ein neuer Wirtschaftspreis für Baden-Württemberg. Der Löwe steht für Stärke, Gewandtheit, tapferes Auftreten und Überlegenheit – es sind Eigenschaften, die auch für Erfolge in der Wirtschaft oft wichtig sind. Veranstalter dieses großen Branchentreffs, bei dem weit über 1000 Teilnehmer erwartet werden, sind die wichtigsten regionalen Zeitungsmacher der Metropolregion Stuttgart: zwölf Verlage mit 17 Tageszeitungen mit einer Gesamtreichweite von knapp 800 000 Leserinnen und Leser täglich in Baden-Württemberg. SWR-Nachrichtenfrau Tatjana Geßler moderiert die Preisverleihung. Bei diesem Event der Influencer soll’s am Ende heißen, wenn man gestärkt als Gewinner aus der Krise herauskommt: Gut gebrüllt, Löwe!