Hotelgast mit Messer bedroht – Beamte rücken mit Hunden an

Großer Polizeieinsatz in Gerlingen

4 Die Polizei war mit Hunden im Einsatz in einem Gerlinger Hotel. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh

Räuberische Erpressung in einem Gerlinger Hotel: Ein Gast wird mit einem Messer bedroht und erpresst. Die Polizei rückt mit mehreren Streifen an – auch die Hundeführerstaffel ist im Einsatz.

Gerlingen - Eine räuberische Erpressung in einem Hotel in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) hat einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Ersten Angaben der Beamten zufolge war ein Gast am Montagabend von mutmaßlich zwei Tätern zur Herausgabe von Geld erpresst und mit einem Messer bedroht worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 22 Uhr.

Polizei mit mehreren Streifen und Hunden im Einsatz

Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz, auch eine Hundeführerstaffel war vor Ort. Einen der mutmaßlichen Täter haben die Beamten verhaftet. Nähere Angaben zu dem Einsatz und zu den Hintergründen der räuberischen Erpressung konnte ein Polizeisprecher am Morgen zunächst nicht machen. Die Ermittlungen dauern an. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.