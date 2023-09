Großer Herbstflohmarkt am Sonntag in Stuttgart

Am Sonntag findet in der Innenstadt der Herbstflohmarkt statt. Der Händler Jörg Trüdinger hat seit 40 Jahren keinen der großen Flohmärkte verpasst. Echte Sammler würden seine Sammlerstücke vor dem Kauf in die Hand nehmen wollen, sagt er.











Beim Stuttgarter Herbstflohmarkt 1981 hatte Jörg Trüdinger (55) ein einschneidendes Erlebnis: Er hatte selbst als Schüler einen Stand aufgebaut, zog dann mal los, um zu sehen, was die anderen so anbiete, und verliebte sich in ein Spielzeugauto der Marke Schuco. Die Händlerin wollte 6 Mark dafür, Trüdinger bot 5, man einigte sich auf 5,50 Mark. Als er mit dem Spielzeugauto in der Hand zu seinem eigenen Stand zurück ging, bot ihm ein Passant prompt 55 Mark für seine Neuerwerbung. „Das Zehnfache!“, erzählt Jörg Trüdinger 42 Jahre später. An diesem Tag merkte der leidenschaftliche Sammler gebrauchter Dinge erstmals: „Damit kann man Geld verdienen.“