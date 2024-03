Großeinsatz in Stuttgart-Mitte

8 Auch ein sogenanntes Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) kam zum Einsatz. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Brand im Logistikbereich des Milaneo hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Stuttgarter Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer war schnell gelöscht, im verrauchten Bereich kommt ein Feuerwehr-Roboter zum Einsatz.











Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einem Brand ins Einkaufszentrum Milaneo in der Wolframstraße in Stuttgart-Mitte ausgerückt. Eine Müllpresse im Bereich der Anlieferung hatte Feuer gefangen. Die Tiefgarage des Einkaufszentrums musste zeitweise gesperrt werden, verletzt wurde offenbar niemand.