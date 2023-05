Großeinsatz in Schwäbisch Hall

1 100 Personen wurden leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/ Rene Ruprecht

Nachdem in einer Schule in Schwäbisch Hall mehrere Lehrer und Schüler über Husten und Atemwegsprobleme geklagt haben, sind Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Großeinsatz ausgerückt.









Nachdem mehrere Lehrer und Schüler über Husten und Atemwegsprobleme geklagt hatten, sind in Schwäbisch Hall rund 100 Menschen an einer Schule untersucht worden. 80 hiervon mussten jedoch nur vor Ort ambulant behandelt werden. 20 Personen kamen für weitere Behandlungen in Krankenhäuser.