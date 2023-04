6 Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei, der Rettungsdienst sowie der Katastrophenschutz vor Ort. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Menschen melden eine starke Rauchentwicklung in einem Hochhaus in Ludwigsburg. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an, um das Gebäude zu evakuieren.









Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigsburg sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr mit mehreren Fahrzeugen in die Moldaustraße im Stadtteil Grünbühl aus, um das in einem Hochhaus gemeldete Feuer zu löschen.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, kam es zu keinem offenen Feuer. Jedoch gab es aus noch ungeklärter Ursache eine starke Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude und brachten alle Bewohner in Sicherheit.

Einige der Bewohner wurden mit Hilfe einer Drehleiter durch die Feuerwehr gerettet. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei, der Rettungsdienst sowie der Katastrophenschutz vor Ort.