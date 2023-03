In Zuffenhausen fallen Schüsse – was bisher bekannt ist

In Zuffenhausen fallen am Freitagabend Schüsse, die Polizei befindet sich in einem Großeinsatz. Eine Person ist offenbar verletzt. Was bisher bekannt ist.









In Stuttgart-Zuffenhausen fielen am Freitagabend Schüsse, eine Person ist offenbar verletzt. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, läuft ein Großeinsatz in der Burgunderstraße. Gemeldet wurden die Schüsse laut einem Sprecher gegen 21 Uhr. Die verletzte Person wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Twitter erklärte die Polizei Stuttgart, nach einem flüchtigen Täter im Bereich Stuttgart-Zuffenhausen zu fahnden. Die Beamten seien unter anderem mit einem Hubschrauber im Einsatz. Kurz vor Mitternacht erklärte die Polizei, dass die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter noch andauere. Mehrere dutzende Streifenwagen seien im Einsatz (Stand 23.30 Uhr). Weitere Hintergründe und Details sind noch unklar.