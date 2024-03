14 Bei dichtem Nebel kämpften die Feuerwehrleute noch am Morgen gegen die Flammen. Foto: Klormann

Etliche Kräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes sind in der Nacht zum Sonntag auf den Calwer Wimberg ausgerückt. Ein Haus in der Altburger Steige brannte lichterloh. Besondere Probleme machte dabei nicht zuletzt der Nebel.











Beißender Rauchgeruch liegt in der Luft, ist in ganz Wimberg, einem Stadtteil Calws, zu riechen am Sonntagmorgen.