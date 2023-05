1 Die Brexiteers feiern in London. Doch die Stimmung ist nicht euphorisch. Foto:Imago/Martyn Wheatley

In Großbritannien ist die Feierlaune auch bei den Brexiteers getrübt. Und das nicht nur wegen der ökonomischen Ungewissheit. Das Land kämpft verzweifelt gegen Corona. Die Lage wird immer dramatischer.









London - Am Südufer der Themse stehen James und Jenny und schauen nach Westminster hinüber. Trotz der Mahnung daheimzubleiben, wollen sie aus nächster Nähe „den Glockenschlag“ hören, mit dem sich Großbritannien aus der EU verabschiedet. Es geht auf 23 Uhr zu, in der Silvesternacht, und ein paar in Union Jacks gehüllte junge Männer ziehen an ihnen vorbei. „Endlich haben wir’s geschafft, jetzt wird alles besser werden!“, ruft einer fröhlich herüber. Jenny, die Lehrerin in einer Südlondoner Schule ist, antwortet trocken: „Das werden wir ja sehen.“