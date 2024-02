Großbrand in Valencia: Hochhaus gleicht einer Feuerfackel

5 Das Hochhaus wurde weitgehend zerstört. Foto: dpa/---

In der spanischen Küstenmetropole Valencia ist am Donnerstag ein Hochhaus in Flammen aufgegangen. Das Gebäude glich einer Feuerfackel. Medienberichten zufolge könnten Menschen in dem Gebäude eingeschlossen sein.











Bei einem Großbrand in der spanischen Küstenmetropole Valencia ist ein Hochhaus mit Wohnungen weitgehend zerstört worden. Nach Angaben des Rettungsdienstes brach das Feuer in einer Wohnung im vierten Stock aus und breitete sich rasend schnell aus. Medienberichten zufolge könnten Menschen in dem Gebäude eingeschlossen sein. Die Behörden hätten vorsorglich die Errichtung eines Feldlazaretts angeordnet, berichtete die Zeitung „La Vanguardia“.