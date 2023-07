Großbrand in Lauffen am Neckar

7 Das Feuer bei dem Elektrofahrzeughändler griff auf eine Nebenhalle über, in der Oldtimer untergebracht waren. Foto: 7aktuell.de/ CV/7aktuell.de | CV

Am Samstag kommt es zu einem Großbrand bei einem Elektrofahrzeughändler in Lauffen am Neckar. Das Feuer greift auf eine Nebenhalle über, in der dutzende Oldtimer stehen.









Am Samstag steigt eine riesige Rauchwolke in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) empor. Grund war ein Großbrand bei einem Elektrofahrzeughändler. Doch nicht nur die Lagerhalle wurde komplett zerstört. Auch die Oldtimer einer anderen Firma in der Nebenhalle wurden Opfer der Flammen, wie die Feuerwehr Heilbronn unserer Zeitung bestätigt.