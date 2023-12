Kranfirma in Flammen – Feuer richtet immensen Schaden an

Meterhoch schlagen Flammen aus dem Dach einer Halle in Göppingen. Ein Großbrand hat dort am Samstagabend einen immensen Schaden angerichtet.











Großalarm für die Feuerwehr in Göppingen: Ein Brand in einer Werkstatt einer Kranfirma hat am Samstagabend im Gewerbegebiet Stauferpark einen immensen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage unserer Redaktion sagte.