Großbottwarer Tor in Mundelsheim: Lkw bleibt in Torbogen stecken

8 Nichts ging mehr: Die Feuerwehr musste den Lkw aus dem Torbogen befreien. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Ein Sattelzug ist in der Nacht auf Samstag im Großbottwarer Tor in Mundelsheim stecken geblieben, weil der Fahrer die zulässige Durchfahrtshöhe missachtete.











Link kopiert



Ein Sattelzug-Fahrer ist in der Nacht auf Samstag gegen 0.25 Uhr in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) in einem Torbogen stecken geblieben. Die Feuerwehr musste anrücken. Laut Angaben der Polizei war der 52-Jährige auf der Hindenburgstraße aus Richtung Mundelsheim in Richtung Großbottwarer Straße unterwegs. Weil er die zulässige Durchfahrtshöhe von 2,90 Metern des Großbottwarer Tors missachtete, kollidierte der Lkw mit dem Torbogen.