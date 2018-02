Großbottwar Rentnerin wird bei Brand leicht verletzt

Von red 25. Februar 2018 - 21:07 Uhr

In Großbottwar sind die Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand ausgerückt. Foto: 7aktuell.de/Jochen Buddrick

Zu einem Brand ist es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Großbottwar gekommen. Dabei wurde die Bewohnerin verletzt.

Großbottwar - Am Sonntagnachmittag hat eine 71-jährige Frau gegen 14.20 Uhr den Alarm eines Rauchmelders in ihrer Wohnung in Großbottwar (Landkreis Ludwigsburg) gemeldet.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Großbottwar und Oberstenfeld, welche mit 44 Mann und acht Fahrzeugen vor Ort waren, brannte es in der Küche der Wohnung im dritten Obergeschoss, teilt die Polizei mit. Das Mehrfamilienhaus, in dem 18 Personen wohnen, wurde komplett geräumt. Nachdem das Feuer bereits gegen 14.45 Uhr gelöscht war, wurde die Wohnung noch gelüftet.

Brandursache war der nicht abgestellte und abgedeckte Herd. Außer der Wohnungsinhaberin, welche zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus kam, wurde niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.