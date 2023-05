1 Ein italienisches Polizeiauto fährt am späten Donnerstag vor dem Santa-Anna-Tor im Vatikan vorbei. Foto: dpa/Andrew Medichini

Ein Auto rast mit hoher Geschwindigkeit durch ein Tor ins Herz des Vatikanstaats – bis zum Eingang des Apostolischen Palastes. Ein Wachmann schießt auf den Wagen, kann ihn aber zunächst nicht aufhalten.









Ein offenbar verwirrter Mann ist mit seinem Fahrzeug in den Vatikan eingedrungen und hat so einen Großalarm ausgelöst. Das Auto raste am Donnerstagabend durch eine Kontrollstation und kam erst vor der Eingangstür des Apostolischen Palastes zum Stehen. Dies teilte der Heilige Stuhl mit.