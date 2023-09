10 Dominic-Marc Siegesmund an seiner Boulderhalle an der Handwerkerstraße Foto:

Dominic-Marc Siegesmund verbringt 80 Prozent seiner Zeit im größten Gewerbegebiet Stuttgarts. Der 34-Jährige würde sogar gern – kein Witz – in den Synergiepark ziehen. Unterwegs an einem Ort, der im Sommer zum Hotspot wird.









An der Schulze-Delitzsch-Straße laufen alle auf derselben Straßenseite. Im Schatten. Es ist Mittagsstunde an einem heißen Augusttag im größten Gewerbegebiet Stuttgarts; wer hier lang muss und nicht im Auto sitzt oder im 80er Bus, hofft auf einen günstigen Schattenwurf. Der sogenannte Synergiepark in Vaihingen/Möhringen ist wie mit dem Lineal unterteilt in gefühlt ins Unendliche reichende Parallelachsen. Möchte man zu Fuß von der einen auf die andere Seite, muss man die ganze Straße lang, es gibt keine Querwege oder Abkürzungen. Außer man heißt Dominic-Marc Siegesmund und hat Insider-Informationen.