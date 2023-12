Grillbude auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Von wegen besinnlich – Hier wird der Ton auch mal etwas rauer

1 Armin und Claudia Weeber betreiben eine Grillbude auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Foto: Julian Ehinger//Julian Ehinger

Wo andere Besinnlichkeit suchen, beginnt für sie der Stress. Das Ehepaar Weeber betreibt einen Imbissstand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Uns erzählen sie, welche Rituale ihnen durch den Alltag helfen und wieso der Ton in einer Grillbude auch mal rauer werden kann.











Es dampft und zischt über den Grillflächen des gartenhausgroßen Standes auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Auf der einen Seite braten die Steaks unter wachsamen Augen, auf der anderen Seite werden Schupfnudeln und Sauerkraut in die Essensschälchen geschaufelt und an der Frontseite des Standes brutzeln die Würste um die Wette. Es ist Mittag, eine der Hochzeiten für die Essens- und Getränkestände auf dem Weihnachtsmarkt. Auch bei Familie Weeber. Trotz des Regens hat sich eine kleine Menschentraube rund um die Bude mit der auffälligen Dachdekoration gebildet. Sie zeigt markante Stuttgarter Gebäude in Miniaturformat.