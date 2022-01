11 Sasa Kalajdzic ist zurück im Training – in Fürth will er sein Comeback feiern. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Auftakt in die Rückrunde führt den VfB Stuttgart zum Schlusslicht. Bei der SpVgg Greuther Fürth peilt das Team von Pellegrino Matarazzo einen Sieg an – das könnte die Startelf sein.















Link kopiert

Stuttgart - Ein Einsatz war ohnehin unwahrscheinlich, seit Freitagnachmittag herrscht Gewissheit: VfB-Abwehrmann Konstantinos Mavropanos fällt für den Rückrundenauftakt beim Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth an diesem Samstag (15.30 Uhr) aus. Nach seiner Isolation aufgrund eines positiven Coronatests hat der Grieche noch Trainingsrückstand und stieg am Freitag ebenso wenig in den Mannschaftsbus wie Atakan Karazor. Der Mittelfeldspieler fehlt aufgrund seiner Probleme am Mittelfuß, auf den er schon vor der Winterpause einen Schlag bekommen hatte.

Die positiv auf Corona getesteten Silas Katompa Mvumpa, Wahid Faghir und Naouirou Ahamada bleiben noch bis Sonntag in Quarantäne, auch der ebenfalls positiv getestete Mateo Klimowicz fehlt in Fürth. Nicht mit dabei in Franken ist zudem auch der ungeimpfte Offensivmann Daniel Didavi – allerdings soll sein Impfstatus die Entscheidung nicht beeinflusst haben.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Unser Exklusiv-Interview mit Thomas Hitzlsperger

Ob Torjäger Sasa Kalajdzic bei seinem möglichen Comeback von Anfang an ran darf oder nicht, ist offen. Anstelle des Österreichers könnte auch Hamadi Al Ghaddioui, Torschütze beim 5:1 im Hinspiel, im Angriffszentrum beginnen.

Das ist die mögliche Startelf des VfB – klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!