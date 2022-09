1 Ein 32-Jähriger wurde wegen des Verdachts auf Mord festgenommen. (Symbolfoto) Foto: Shutterstock/Mademoiselle N

Schrecklicher Fund in Frankreich: Zwei Männer sollen einen Kühlschrank eines Bekannten entsorgen. Der starke Geruch macht sie misstrauisch. In dem Gerät entdecken sie schließlich eine Frauenleiche.















Link kopiert

Weil sie einen üblen Geruch bemerkt haben, sind zwei Männer in Frankreich einem mutmaßlichen Mord auf die Spur gekommen. Als sie einen Kühlschrank auf den Müllhof bringen wollten, entdeckten sie eine Frauenleiche in dem Gerät. Die Polizei nahm den Eigentümer des Kühlschranks wegen des Verdachts auf Mord in Gewahrsam. Bei der Leiche handelt es sich mutmaßlich um die Frau des 32-Jährigen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Grasse am Dienstag mit.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatten die zwei Männer den mit einem Vorhängeschloss verriegelten Kühlschrank auf Bitten ihres Freundes wegbringen wollen. Als sie einen üblen Geruch bemerkten, erklärte er, dass der Kühlschrank eine Hundeleiche enthalte. Die beiden Männer knackten das Schloss, mit dem der Kühlschrank verschlossen war und entdeckten nicht nur eine Hundeleiche, sondern auch die Überreste eines menschlichen Körpers.

Die Leiche wies eine Schussverletzung am Kopf auf. Bei der Durchsuchung des Hauses fanden sich zahlreiche geladene Waffen, Kokain, Cannabis und eine weitere Hundeleiche in der Gefriertruhe. Der Mann war Anfang September bereits wegen Misshandlung von Tieren in Polizeigewahrsam gewesen.