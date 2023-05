1 Von der deutschen Provinz nach Los Angeles: Kim Petras Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Image Press Agency

Sie liebe es, extravagant zu sein und sich extravagant zu kleiden, sagt Kim Petras vor einiger Zeit beim Interview in Berlin und erzählt, wie sie als Teenager einmal Ärger bekommen hatte, als sie im Latexdress in der Schule erschien. „Aber so bin ich halt. Mir ist es ganz wichtig, dass ich so kann, wie ich bin. Ich möchte mich ausleben und nichts zurückhalten. Es macht mir Spaß, die Leute auch mal ein bisschen zu provozieren und starre Denkmuster zu durchbrechen.“ Popsängerin ist Kim Petras, die in Köln als Junge zur Welt kam und in Hennef-Uckerath in der Nähe von Bonn aufwuchs, schon seit über zehn Jahren. Aber nun ist die Dreißigjährige buchstäblich über Nacht – und zwar in jener von vergangenem Sonntag auf Montag – zum Superstar geworden.