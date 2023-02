1 Kim Petras mit Sam Smith bei der Grammy-Gala Foto: AFP/VALERIE MACON

Ein Gänsehaut-Moment bei den Grammy Awards. Die Deutsche Kim Petras gewann mit Sam Smith und dem Song „Unholy“ eine Auszeichnung für die beste Duo-Performance. In ihrer Dankesrede zeigte sie sich stolz darüber, die erste Transgender-Künstlerin zu sein, die diesen Preis gewonnen hat.















Link kopiert



Die in Köln geborene Sängerin Kim Petras und der britische Sänger Sam Smith sind bei den diesjährigen Grammys für ihren Clubhit „Unholy“ ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit) gewannen sie die Trophäe als bestes Pop-Duo.

Transgender-Künstlerin

„Sam hat mich gebeten, den Preis entgegenzunehmen, weil ich die erste Transgender-Künstlerin bin, der diesen Preis gewinnt“, sagte die aus Köln stammende Kim Petras, die inzwischen in Los Angeles lebt. Nervös und mit Tränen in den Augen erzählte sie im Schnelldurchlauf ihre Geschichte: etwa, dass sie in der Nähe einer Autobahn in Deutschland aufgewachsen sei. Und sie dankte ihrer Mutter, „die immer daran geglaubt hat, dass ich ein Mädchen bin“.

Insgesamt 91 Auszeichnungen

„Unholy“ schaffte es im Herbst 2022 auf Platz Eins in Großbritannien und den USA. Das Lied handelt von einem Familienvater, der sich in einem Stripclub vergnügt.

Die 65. Grammy-Musikpreise wurden in der Nacht zum Montag in Los Angeles verliehen. Moderiert wurde die Gala erneut von Comedian Trevor Noah. Insgesamt sollten dieses Jahr laut Veranstalter Grammys in 91 Kategorien vergeben werden.