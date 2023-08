7 Künstler Jeroo vor seiner Graffiti-Kraken-Kunst an der S-Bahnhaltestelle Sommerrain in Bad Cannstatt. Foto: Deutsche Bahn/Michael Schulz

Der Graffiti-Künstler Jeroo hat die S-Bahnhaltestelle Sommerrain in Bad Cannstatt samt Unterführung mit Motiven, Lebewesen des Wassers verschönert – die Anwohner sind begeistert.









Gerade in Zeiten großer Hitze ist die neue Kunst an der S-Bahnhaltestelle Sommerrain besonders erfrischend, denn: Der Graffitikünstler Christoph Ganter alias Jeroo hat die Fußgängerunterführung an der S-Bahn-Station in bunten, freundlichen Farben und mit Motiven des Meeres gestaltet. Anwohner sind begeistert. Verschiedene bunte Fische umschwimmen blaue Blasen und das grüne Logo der S-Bahn Stuttgart. „Mein Gedanke war, dass die Reisenden in die Unterführung abtauchen und da lag das Fischmotiv dann nahe“, sagt Jeroo.