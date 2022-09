1 Dieses ganz unprätentiöse Bild der Queen und Prinz Philip hat Gräfin Sophie aufgenommen. Foto: AFP/THE COUNTESS OF WESSEX

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip liegen jetzt Seite an Seite in der kleinen King-George-VI.-Gedenkkapelle. Dort gibt es nun einen neuen Grabstein.















Link kopiert

Queen Elizabeth II. ist vereint mit ihrem Mann, ihren Eltern und ihrer Schwester. Das zeigt nun auch der neue Grabstein, der in der kleinen King-George-VI.-Gedenkkapelle, einer Seitenkapelle der St. George’ Chapel in Windsor, gelegt wurde.

Der Stein mit den Namen der Queen, ihres Ehemanns Prinz Philip und ihrer Eltern ersetzt den bisherigen schwarzen Marmorstein im Boden, auf dem nur die Namen der Eltern George VI. und „Queen Mum“ Elizabeth Bowes-Lyon standen.

Die am 8. September gestorbene Queen ist am Montagabend nach einem Staatsbegräbnis mit Gottesdiensten in London und Windsor in einer Zeremonie im engsten Kreis der Familie beigesetzt worden.

Der im vergangenen Jahr im Alter von 99 Jahren gestorbene Prinz Philip wurde nach dem Abschluss der offiziellen Trauerfeierlichkeiten umgebettet, so dass das Paar nun Seite an Seite in der kleinen Kapelle liegt.

Die Kapelle in Windsor ist derzeit während der royalen Trauerperiode für die Öffentlichkeit geschlossen. Sie soll ab dem 29. September wieder zugänglich sein – im Rahmen der Schlossbesichtigungen.