Großbrand im Kreis Waldshut Industriegebäude in Flammen - Löscharbeiten dauern an

Von red 29. November 2018 - 09:54 Uhr

Zahlreiche Feuerwehrmänner sind im Einsatz. Foto: dpa-Zentralbild

Ein Großbrand in einem Industriegebäude in Wehr (Kreis Waldshut). Einsatzkräfte kämpfen gegen ein weiteres Ausbreiten der Flammen.

Wehr - In Wehr (Kreis Waldshut) steht ein Industriegebäude in Flammen. Das Feuer war am frühen Morgen aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Brand habe sich in der mehrere hundert Meter langen Halle schnell ausgebreitet. Die Feuerwehr versuche mit einem großen Aufgebot, das weitere Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Die Löscharbeiten werden durch die Größe des Gebäudes jedoch erschwert. Zudem habe das Dämmmaterial in den Wänden Feuer gefangen. „Die Löscharbeiten dürften den ganzen Tag andauern“, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass sich Menschen im Gebäude befinden.

Bei dem Industriegebäude handelt es sich um eine ehemalige Textilfabrik. Inzwischen haben sich dort mehrere kleine Betriebe eingemietet. Dazu gehören neben Dienstleistungsunternehmen auch eine Schweiß- und eine Holzfirma. „Der Brand ist in einem Eck des Gebäudes ausgebrochen“, so der Polizeisprecher. Derzeit seien vier bis fünf Firmen von dem Feuer betroffen.