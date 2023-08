1 Natascha Plietsch freut sich bereits auf ihr neues Leben. Mit ihrem Van will sie quer durch ganz Europa und hofft auf spannende Abenteuer. Foto: Plietsch

Mit ihrem Van will Natascha Plietsch durch Europa reisen - auf der Suche nach einem „guten Platz zum Sein“. Auf dieses neue Leben und viele spannende Abenteuer freut sie sich bereits.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Haus in Neufra ist verkauft, das Yogastudio in gute Hände übergeben, der Job aufgegeben und die Freunde verabschiedet. Natascha Plietsch kehrt Deutschland den Rücken. Sie wagt ein „Lebens-Experiment in die Freiheit“, wie sie sagt. Ohne Verpflichtung, ohne Zeitdruck, ohne gesellschaftlichen Druck. Leben wird sie künftig in ihrem Van.