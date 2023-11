1 “Good Luck Guys“ feiert sein Debüt in Deutschland. Foto: Joyn / Richard Hübner

Wann die neue Reality-TV-Show „Good Luck Guys“ beginnt, wo Sie das Ganze schauen können und welche Kandidaten mit dabei sind, lesen Sie im Artikel.











Link kopiert



12 Reality-Stars stellen sich einem neuen Abenteuer, bei dem sie neben Partys, Flirts und Spaß auch in Challenges an ihre Grenzen kommen. Alles, was zum neuen Format bekannt ist, haben wir zusammengefasst.