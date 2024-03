1 Bei der Agosi AG in Pforzheim werden frisch gegossene Goldbarren gezeigt. Foto: dpa/Uli Deck

Goldanhänger haben am Finanzmarkt derzeit allen Grund zur Freude. Was hinter der Rekordjagd steckt und wie es weitergeht.











Der Goldpreis klettert von einem Allzeithoch zum nächsten – vier Handelstage in Folge markierte das Edelmetall zuletzt Rekordstände. Die Feinunze (31,1 Gramm) Gold legte in der vergangenen Woche um fast fünf Prozent im Preis zu, mit über 2195 US-Dollar (2006,90 Euro) kostete sie zeitweise so viel wie nie zuvor. Was sind die Gründe für den Höhenflug? Sollten Anleger sich noch rasch Gold ins Depot legen?