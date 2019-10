7 In den Cafés am Schlossplatz war es dank des Wetters rappelvoll. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Der Goldene Oktober wird seinem Namen dieser Tage gerecht: Am Wochenende strahlt die Sonne über Stuttgart noch mal mit ganzer Kraft. Wir haben ein paar Eindrücke gesammelt.

Stuttgart - Grauer Himmel, Regen und Dunkelheit – in den vergangenen Tag war das Wetter in Stuttgart und Region sehr herbstlich. Doch die Jahreszeit hat auch eine sehr schöne Seite, die sich an diesem Wochenende präsentierte. 26 Grad zeigte die Anzeige am Kino in der Königsstraße an. Der Goldene Oktober wurde seinem Namen gerecht und die Sonne strahlte am Samstag noch mal mit ganzer Kraft.

Auch am Sonntag wird es sommerlich warm. Erneut sind Temperaturen von bis 26 Grad in Stuttgart möglich, in Freiburg sollen es sogar bis zu 27 Grad werden, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Nach dem Wochenende kehrt nicht sofort die graue Herbst-Tristesse zurück. Der Montag soll noch angenehm warm werden, erst ab Dienstag ist wieder mit Regen zu rechnen.

