Stuttgart - Bisher hatten wir ja richtig viel Glück mit diesem Herbst: Die Sonne schien reichlich, und oft war es so warm, dass man im T-Shirt wandern konnte. Und zumindest für die nächsten Tage bleibt die Aussicht gut – so kann man durchaus einen Ausflug fürs Wochenende oder für die Herbstferien planen. Wie wäre es mit einem Städtetrip nach Bad Mergentheim oder Blaubeuren? Oder mit einer schönen Wanderung am Aachtopf oder zur Burgruine Zavelstein? Auf dieser Seite stellen wir sechs schöne Ausflüge vor: Spätsommerfeeling an der Tauber, Indian Summer auf der Alb, goldener Herbst im Schwarzwald.