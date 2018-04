Göppingen Motorrad mit Blutspuren gefunden - Polizei sucht Fahrer

Von red/dpa/lsw 28. April 2018 - 10:18 Uhr

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der offenbar einen Unfall mit einem Motorrad hatte (Symbolbild). Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Ein kaputtes, herrenloses Motorrad hat eine größere Suche der Feuerwehr, Bergwacht und Polizei ausgelöst. Auch Blutspuren wurden gefunden – vom Fahrer keine Spur.

Göppingen - Ein demoliertes herrenloses Motorrad hat auf einer Landstraße zwischen Ottenbach und Göppingen eine größere Suche der Polizei ausgelöst. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, waren die Beamten per Notruf alarmiert worden.

Sie fanden einen Helm und das beschädigte Motorrad. Der bislang unbekannte Fahrer war verschwunden. Blut- und Unfallspuren deuteten daraufhin, dass das Motorrad am Freitag in einer Kurve von der Straße abgekommen und in die Leitplanke gekracht war. „Der Fahrer muss sich mindestens eine blutige Nase geholt haben“, sagte der Sprecher.

Halter des Motorrads ist im Urlaub

Feuerwehr, Bergwacht und Polizei suchten mit einem Hubschrauber und einem Hund bislang erfolglos nach dem Fahrer. An einem Parkplatz habe der Suchhund die Fährte verloren. Möglicherweise habe sich der Fahrer dort abholen lassen, sagte der Sprecher. Auch der Halter des Motorrads, der im Urlaub ist, konnte bislang nicht befragt werden. Damit bleibe unklar, ob sich etwa ein Familienmitglied das Motorrad ausgeliehen habe oder ob es gestohlen wurde, sagte der Sprecher der Polizei.