Göppingen: Kind durch Feuerwerkskörper schwer verletzt

1 Bei einer Explosion durch einen Feuerwerkskörper wird in Göppingen ein zwölf Jahre alter Junge schwer verletzt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Pius Koller/IMAGO/Pius Koller

Ein Zwölfjähriger wird in Göppingen durch eine Explosion – wohl verursacht durch einen Feuerwerkskörper – schwer verletzt. Was über den Fall bekannt ist.











Link kopiert



Ein zwölf Jahre alter Junge hat sich am Mittwoch in Göppingen bei einer Explosion schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde dies offenbar durch einen Feuerwerkskörper verursacht. Gegen 17.30 Uhr zündete der Zwölfjähriger in der Salamanderstraße in Faurndau, einem Göppinger Stadtteil, einen Feuerwerkskörper. Der Sprengkörper explodierte unmittelbar neben dem Kind. Dadurch erlitt der Junge schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht.