Ein 24-jähriger Mann aus Donzdorf soll eine 57-Jährige in Göppingen mit mehreren Messerstichen getötet haben, mutmaßlich in der Nacht auf Samstag. Noch ist vieles unklar.









Ein 24-Jähriger soll eine Frau in Göppingen mit mehreren Messerstichen ermordet haben. Der Mann kam wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. „Die Hintergründe und auch das Motiv der Tat sind bislang unklar.“ Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann die 57-Jährige mutmaßlich in der Nacht auf Samstag getötet.