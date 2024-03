Welche Kandidaten in der 3. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ die Show verlassen müssen, lesen Sie im Artikel.

Seit dem 15. Februar 2024 können Sie jede Woche eine Folge der 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ schauen. Zum ersten Mal in der Geschichte von castet Modelmama Heidi Klum auch männliche Teilnehmer.

Das passiert in Folge 3

Mit Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier an ihrer Seite verkündet Heidi vor der ersten Fashionshow, dass noch einige Kandidaten vor dem ersten Walk die Show verlassen müssen. Gleich 15 Teilnehmer und Teilnehmerinnen schickt Heidi in der 3. Folge nach Hause.

Folge 3: Diese Kandidaten müssen GNTM verlassen

Folgende Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Show schon vor der Fashionshow verlassen:

Nikita

Vivien

Greta

Fadi

Khalid

David

Niel

Michael

Nach der Fashionshow müssen folgende Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Heimreise antreten:

Djoss

Noël

Jason

EllenSofie

Luca

Niklas

Akim

Pitzi verließ die Show freiwillig.

Diese Kandidaten sind bereits ausgeschieden

In Folge 1 mussten bereits einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Show verlassen:

Lennard

Cedric

Kelvin

Claudio

Enrico

Kevin

Leon

In der 2. Folge mussten diese Models die Heimreise antreten:

Peter

Bella

Julia

Chiara

Milena

Mike

Angel

Alexandra

Welche Kandidaten und Kandidatinnen sind noch dabei?

Frieder, 25 Jahre alt, ModedesignStudent aus Berlin

Fabienne, 20 Jahre alt, angehende Zahnmedizinische Fachangestellte aus Solingen

Lea, 24 Jahre alt, Business Developerin aus Düsseldorf

Julian, 24 Jahre alt, Content Creator aus Frankfurt am Main

Luka, 24 Jahre alt, Student aus Frankfurt am Main

Aldin, 22 Jahre alt, Model und Student aus München

Linus, 25 Jahre alt, BWLStudent aus Berlin

Lilian, 24 Jahre alt, Erzieherin aus Hannover

Alexandra, 21 Jahre alt, angehende Dachdeckerin aus Erfurt

Marcia, 23 Jahre alt, Arztsekretärin aus Neuenhof

Kadidja, 21 Jahre alt, Kosmetikerin und Krankenpflegerin aus Wien

Maximilian, 21 Jahre alt, Model aus Wien

Jana, 24 Jahre alt, Bachelorandin aus Leimersheim

Stella, 34 Jahre alt, VollzeitMutter aus Dortmund

Livingsten, 23 Jahre alt, Supervisor im Einzelhandel

Lilli, 22 Jahre alt, Studentin aus Mannheim

Yusupha, 26 Jahre alt, Barkeeper aus Bremen

Vivien, 24 Jahre alt, Kauffrau für Büromanagement aus Landau in der Pfalz

Armin, 27 Jahre alt, Student aus Kempten im Allgäu

Dominik, 27 Jahre alt, Angehender Schauspieler aus Waltenhofen

Xenia, 23 Jahre alt, angehende Förderlehrerein aus Hof

Nuri, 21 Jahre alt, Studentin aus Berlin

Grace, 24 Jahre alt, ContentCreatorin aus Düsseldorf

Felice, 20 Jahre alt, BauingenieurwesenStudentin aus Berlin

BaoHuy, 22 Jahre alt, Wirtschaftsinformatik-Student aus Köln

Mare, 22 Jahre alt, FotodesignStudentin aus Gmund am Tegernsee

Leoni, 25 Jahre alt, Studentin aus Hannover

Vanessa, 22 Jahre alt, Studentin und Haushaltshilfe aus Viernheim

Jermaine, 19 Jahre alt, Influencer aus Kassel

Felix, 20 Jahre alt, Student aus Passau

Tracy, 26 Jahre alt, Medizinische Fachangestellte, Model und Hostess aus Essen

Sara, 28 Jahre alt, Mediengestalterin und Barista aus Berlin

Max, 20 Jahre alt, Model und Content Creator aus Berlin

Dominic, 20 Jahre alt, Einzelhandelskaufmann aus KatlenburgLindau

Franz, 19 Jahre alt, angehender Industriekaufmann aus Lübeck

Marvin, 22 Jahre alt, Student aus Bielefeld

Lucas, 24 Jahre alt, Schauspieler aus Norderstedt

Yanik, 20 Jahre alt, SpielhallenMitarbeiter aus Gladbeck

Lydwine, 21 Jahre alt, Studentin aus Lemgo

Marvin, 22 Jahre alt, Student aus Bielefeld

Erster Look: Alle Kandidaten und Kandidatinnen von GNTM 2024 im Überblick

Welcher Gastjuror unterstützt Heidi und Folge 3?

Für GNTM-Fans gehört Jean-Paul Gaultier bereits zum festen GNTM-Inventar. Der 71-Jährige ist Modeschöpfer und betreibt das nach ihm benannte Modeunternehmen. Wie auch in Folge 2 unterstützt er Heidi auch in der 3. Folge in ihren Entscheidungen.

Wo kann man GNTM schauen?

Germany’s Next Topmodel läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr. Gleichzeitig können Sie die Folge auch auf Joyn streamen. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese ebenfalls im Nachhinein schauen. Alle Infos dazu lesen Sie hier: Wo kann man GNTM nachschauen?

Neu in Staffel 19: Mehr als nur ein Gewinner

Erstmals gibt es im Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2024 nicht nur eine Gewinnerin, sondern auch einen Gewinner. Beide Gewinner bekommen jeweils ein Cover auf der „Harper’s Bazaar sowie eine Siegerprämie von 100.000 Euro.