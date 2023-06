1 Noch dürfen die Automaten in den Spielhallen blinken und klingeln, das könnte sich Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Eigentlich müssten etliche Glücksspielbetriebe auch in Ludwigsburg und Kornwestheim längst dicht machen – doch die Betreiber wehren sich weiterhin.









Ludwigsburg - Mehr als dreieinhalb Jahre ist es her, dass die Neufassung des Landesglücksspielgesetzes in Kraft trat. Folgt man den Paragrafen, dann müssten in Baden-Württemberg etliche Spielhallen schließen. Der Hauptgrund ist die Abstandsregelung: 500 Meter sollen Spielhallen voneinander und etwa auch von Schulen und Kitas entfernt liegen. Dagegen verstoßen die Betriebe oftmals, die sich bekanntermaßen gerne in Innenstädten zusammendrängen.