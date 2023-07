Das erste Elektrizitätswerk in der Region

Glemsmühle in Münchingen

1 Die Münchinger Mühle versorgte Anfang des 20. Jahrhunderts Landwirte und umliegende Gemeinden mit Strom. Heute dient sie als Wohngebäude. Foto: factum/Simon Granville

In der Münchinger Mühle starteten Johannes Graf und Friedrich Freiherr von Gaisberg-Schöckingen im Jahr 1905 ein Projekt, das seiner Zeit voraus war: Sie erzeugten Strom.









Münchingen - Ökostrom aus Wasser: Das gab es in Münchingen (Kreis Ludwigsburg) schon vor mehr als hundert Jahren. Produziert hat ihn die Glemsmühle, eine der vielen Mühlen in der Region und an der Glems. „Der Weizenanbau war im Strohgäu wichtig. Dafür brauchte man die Mühlen“, sagt Ewald Gaukel, der zweite Vorsitzende des Heimatvereins Münchingen. „Jedes Dorf hatte eine eigene Mühle.“