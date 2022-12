1 Bei Jessica und Johannes Haller wird es im Dezember besonders romantisch. Foto: [M] imago images/Eventpress/nicepix.world

Jessica und Johannes Haller haben es wieder getan: Die beiden Influencer haben sich am Wochenende in Dubai erneut das Jawort gegeben.















Link kopiert

Jessica (32) und Johannes Haller (34) haben sich am vergangenen Wochenende erneut das Jawort gegeben. Schon vor wenigen Wochen kündigte die Influencerin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news an, dass sie anlässlich ihres Hochzeitstags im Dezember noch einmal heiraten wollen. In Dubai erneuerten sie nun ihr Eheversprechen, wie sie auf Instagram bekannt gegeben haben.

"Ich habe nochmal Ja gesagt", schrieb Jessica Haller zu einem Video, in dem sie in ihrer glamourösen Brautrobe nur so strahlte. Das funkelnde Corsagenkleid in Silber war ein echtes Highlight. Johannes Haller trug einen schicken weißen Anzug und lachte am Ende des Clips in die Kamera. Die beiden genossen offenbar einen romantischen Abend bei Kerzenschein Mitten in der Wüste von Dubai.

Die Hallers wollen "ab sofort jedes Jahr nochmal heiraten"

In den kommenden Tagen werden sie dann mit der Familie weiter ins Zillertal fahren, "an den Ort, an dem wir uns getraut haben", erklärte die Sängerin spot on news weiter. Die beiden möchten an ihrem Hochzeitstag "ab sofort jedes Jahr nochmal heiraten".

Jessica Haller, ehemals Paszka, und Ehemann Johannes leben auf Ibiza. Die beiden lernten sich 2017 im Rahmen der Kuppelshow "Die Bachelorette" kennen. Die Liebe ließ jedoch zunächst auf sich warten, denn sie entschied sich im Finale der Sendung für David Friedrich (33). Im Oktober 2020 fanden die beiden dann doch zueinander. Im Mai 2021 kam die gemeinsame Tochter Hailey-Su zur Welt.