1 Max Eberl prägte Mönchengladbach: Einige Fohlen-Fans verzeihen ihm seinen Wechsel nach Leipzig nicht. Foto: dpa/Jan Woitas

Das ZDF verzichtet auf einen Auftritt von Max Eberl, da auf dessen Wunsch hin „bestimmte Themen („Causa Gladbach“) weitgehend“ ausgeklammert werden sollten.









RB Leipzigs Sportdirektor Max Eberl wird am Samstagabend nicht wie geplant im „Sportstudio“ des ZDF zu Gast sein. Der Sender verzichtet auf einen Auftritt des 49-Jährigen, da auf Eberls Wunsch hin „bestimmte Themen („Causa Gladbach“) weitgehend“ ausgeklammert werden sollten. Das teilte das ZDF am Donnerstag mit. Diesem Wunsch wollte die Sportstudio-Redaktion nicht entsprechend. Stattdessen wird am Samstag Marius Bülter vom FC Schalke 04 zu Gast sein. Der Club will sich im Laufe des Donnerstags zu einer dpa-Anfrage äußern.

Eberl im Doppelpass

Eberl hatte in der Woche vor dem Spiel gegen seinen Ex-Club Mönchengladbach am vergangenen Samstag auf mediale Auftritte verzichtet. Am Tag nach der Begegnung redete der Manager im „Doppelpass“ des TV-Senders Sport1 allerdings ausführlich über seinen Ex-Club und das Unverständnis einiger Fans über seinen neuen Job in Leipzig.