Gingen an der Fils Radfahrer verunglückt tödlich – Ursache unbekannt

Von aim 17. Dezember 2018 - 16:18 Uhr

Ein Radfahrer ist in Gingen an der Fils verunglückt (Symbolbild). Foto: dpa

Am Samstag ist ein Radfahrer im Kreis Göppingen gestürzt. Später erlag er seinen Verletzungen. Noch ist unklar, warum der Mann vom Rad fiel. Möglicherweise könnte ein Hund etwas mit dem Unfall zu tun haben.

Gingen an der Fils - Ein Radfahrer ist am Wochenende in Gingen an der Fils im Kreis Göppingen verunglückt. Wie die Polizei berichtet, soll der 82-Jährige am Samstagvormittag von seinem Fahrrad gefallen sein. Am Sonntag erlag er seinen schweren Verletzungen. Die Polizei untersucht, warum der Radler gestürzt ist.

Mehr zum Thema

Der Mann soll gegen 11 Uhr in der Ludwigstraße in Richtung Brunnenstraße gefahren sein, als er mit seinem Trekkingrad stürzte. „Ersten Erkenntnissen zufolge war in der Nähe des Radlers ein Hund“, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Ob das Tier etwas mit dem Sturz des Seniors zu tun hat, soll nun geprüft werden. Dabei hoffen die Beamten auf die Mithilfe von Zeugen. Sie können sich unter der Telefonnummer 07335/96260 melden.