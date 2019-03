6 Der alkoholisierte Mann hat späten Samstagabend wegen zu hohen Tempos auf der Memminger Straße die Kontrolle über sein Auto verloren. Foto: SDMG

In Giengen an der Brenz verliert ein betrunkener Autofahrer die Kontrolle über seinen Opel. Der Wagen schleudert gegen einen Brunnen und ein Wartehäuschen.

Giengen - Ein 33 Jahre alter Opel-Fahrer ist mit seinem Wagen in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) gegen einen Brunnen und ein Wartehäuschen geschleudert.

Der alkoholisierte Mann habe am späten Samstagabend wegen zu hohen Tempos auf der Memminger Straße die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch ein umherfliegendes Betonteil sei eine 41-jährige Fußgängerin leicht am Kopf verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Hoher Schaden

Durch weitere Trümmerteile wurden zudem sechs geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, musste jedoch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

An den geparkten Fahrzeugen entstand etwa 6000 Euro Sachschaden. An dem Brunnen und dem Wartehäuschen beläuft sich der Schaden auf etwa 10.000 Euro, am Wagen des 33-Jährigen ist ein Schaden in Höhe von etwa 15. 000 Euro entstanden.