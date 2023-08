Flüge in Frankfurt am Main gestrichen – Vorfeld in der Nacht unter Wasser

1 In Frankfurt am Main hat ein Unwetter mit Starkregen für Probleme gesorgt. Foto: dpa/Arne Dedert

Die Auswirkungen von Gewitter und Starkregen haben Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in Teilen Deutschlands in Atem gehalten. Am Flughafen in Frankfurt konnten dutzende Flugzeuge wegen des Wetters nicht abheben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Überschwemmungen, vollgelaufene Keller, ausgefallene Flüge: Der Starkregen hat in Teilen Deutschlands seine Wirkung gezeigt. Aufgrund der Regenfälle über Frankfurt wurden am dortigen Flughafen Dutzende Flüge gestrichen: Am Mittwochabend hätten sich unter anderem auf dem Vorfeld große Wassermengen gesammelt, sagte ein Sprecher des Flughafens. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen, Flüge konnten nicht rechtzeitig abheben oder mussten zu anderen Flughäfen umgeleitet werden.