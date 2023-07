1 Bahnen der SSB in Stuttgart Foto: imago//Arnulf Hettrich

In das Möhringer Zentrum der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) schlug am Samstag der Blitz ein – mit glimpflichen Folgen.









Am Samstagabend ist in der Zentrale der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) in Möhringen der Blitz eingeschlagen. Das bestätigte eine Sprecherin des Verkehrsunternehmens unserer Zeitung auf Anfrage. Der Einschlag lief aber offenbar glimpflich ab. Zwar hätten SSB-Beschäftigte, wie Leserinnen und Leser unserer Zeitung berichteten, Weichen zunächst von Hand gestellt. Zudem sei es kurzfristig auch zu Verspätungen gekommen. Aber noch am Samstagabend seien die Störungen beseitigt gewesen und der Verkehr wieder normal gelaufen, sagte die Sprecherin der Unternehmens.