Vor dem Bürgerentscheid zu den Benzäckern in Mundelsheim wird deutlich: Will die Region wettbewerbsfähig bleiben, führt an neuen Gewerbegebieten kein Weg vorbei. Deshalb geraten auch brach liegende Flächen zunehmend in den Fokus.









Am Sonntag, 29. Mai, entscheiden die Bürger in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg), ob in unmittelbarer Nähe zur Autobahn das 20 Hektar große Gewerbegebiet Benzäcker entstehen darf. Anders als in Weilheim (Kreis Esslingen), wo sich im April rund 70 Prozent der Einwohner für das Gewerbegebiet Rosenloh und für die Ansiedlung des Brennstoffzellen-Herstellers Cellcentric entschieden hatten, ist in Mundelsheim nicht bekannt, welche Unternehmen Interesse an dem Standort haben.