Die Sperrung der B14 zwischen den Backnanger Ortsteilen Maubach und Waldrems in beiden Richtungen führt laut Landratsamt zu unerwünschtem Schleichverkehr im Gewerbegebiet Kuchengrund und dort zu gefährlichen Situationen im Begegnungsverkehr. Die Behörde hat sich darum entschieden, eine weitere Straße während der Bauarbeiten für den Verkehr zu sperren, heißt es in einer Stellungnahme.

Beschwerden wegen Schleichverkehr

„Seit Beginn der Maßnahme kamen hauptsächlich Beschwerden aufgrund des starken Schleichverkehrs über die Oberndorfer Straße zwischen Heiningen und dem südlichen Gewerbegebiet in Backnang auf“, äußert sich Maximilian Zacharias, Straßenbau-Fachbereichsleiter des Landratsamts Rems-Murr-Kreis. Der dortige Verkehr weiche von der offiziellen Umleitungsstrecke ab und verursache auf der schmalen Straße gefährliche Begegnungssituationen sowie einen erheblichen Stau durch das Gewerbegebiet Kuchengrund.

Dies betreffe insbesondere die Begegnung zwischen Autos und Lastwagen. Diese Problematiken hätten sich insbesondere am Donnerstagnachmittag deutlich gezeigt. Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf dem Schleichweg nicht zu gefährden, hätten sich die Verantwortlichen dazu entschieden, den Schleichweg für den Zeitraum der Vollsperrung – voraussichtlich noch bis zum Ende der Arbeiten am Sonntag – beidseitig zu sperren. „Der Verkehr wird somit ausschließlich über die offizielle Umleitungsstrecke geführt“, so Zacharias.

„Kein günstiger Zeitpunkt“

Eine Sprecherin des Landratamts erklärt darüber hinaus: „ Uns ist bewusst, dass die Straßensperrung auf der B14 zu keinem günstigen Zeitpunkt kommt und für die Bürgerinnen und Bürger eine Belastung darstellt.“ Der Zeitraum der Maßnahme habe sich „leider kurzfristig aufgrund der Witterung und möglicher Kapazität bei der Baufirma ergeben und kann insbesondere mit Blick auf die Verkehrssicherheit nicht weiter nach hinten verschoben werden.“ Eine frühzeitige Ankündigung mit genauem Ausführungszeitraum sei daher nicht möglich gewesen. „Es war uns wichtig, wenigstens die Bahn-Vollsperrung zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen zu vermeiden.“

Reparaturen dauern bis Sonntag

Seit Donnerstag wird der Verkehr auf der B 14 aus Richtung Stuttgart ab Waldrems über diesen Stadtteil und dann über Heiningen wieder zur B 14 umgeleitet. Aus Richtung Schwäbisch-Hall wird an der sogenannten Spritnase ausgeleitet und ebenfalls über Heiningen und Waldrems geleitet. Hierzu werden die Ampeln an der Kreuzung Waldrems und am Knoten Heinrich-Hertz-Straße und Weissacher Straße abgeschaltet. Die Arbeiten seien wegen starker Querrisse, Verdrückungen, Spurrinnen, einem verdrückten Schachtdeckel sowie einem Fahrbahnbruch zwingend notwendig, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, heißt es von Seiten des Landratsamts. Dafür werden die schadhaften Bereiche ausgefräst und erneuert.